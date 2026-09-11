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Resultados Becas SEIEM 2026: Consulta Si Te Darán Colegiatura de Escuela Particular

Si hiciste el registro de las Becas de Escuelas Particulares SEIEM 2026, checa cómo ver si recibirás la exención del pago de colegiatura

Checa Cómo Consultar Resultados Becas SEIEM Escuelas Particulares 2026Las Becas SEIEM ofrecen el pago de la colegiatura total o parcial en el ciclo actual. Foto: Cuartoscuro
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