Resultados Becas SEIEM 2026: Consulta Si Te Darán Colegiatura de Escuela Particular

Los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) publicarán los resultados de las Becas para Escuelas Particulares 2026 para que los padres de familia y estudiantes puedan saber si les darán colegiatura gratis o parcial en el actual ciclo escolar.

Luego de que se realizara el registro desde el mes de julio a las becas para preescolar, primaria y secundaria, la convocatoria marca el 11 de septiembre como el día en el que se conocerán las asignaciones.

Posteriormente, las familias que sean aceptadas deberán imprimir el comprobante de aceptación para obtener la exención total o parcial del pago de colegiatura en su respectiva escuela privada.

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Los resultados de las Becas SEIEM 2026 se podrán consultar en este link http://207.248.228.166/becas2026/r3seleccionescuelaE.php, de acuerdo con la convocatoria. Ahí, los interesados deberán dar click en la opción de "Consultar Resultados".

Es importante señalar que hasta el momento no se han publicado, pero se informó que estarán listos a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que a partir de este horario las familias solicitantes sabrán si fueron aceptadas y si recibirán la colegiatura gratis.

La impresión del comprobante de asignación de la beca de Escuelas Particulares SEIEM 2026 para todos los niveles se podrá realizar del 21 al 25 de septiembre de 2026.

Este documento es importante ya que se debe imprimir el documento por duplicado: uno para su expediente personal y el otro para entregarlo en la escuela para que apliquen el porcentaje de beca obtenido.

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