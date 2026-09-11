Accidentes

Muere Conductor Tras Impactarse Contra un Autobús en el Bulevar Xalapa-Banderilla

Un automóvil terminó completamente destrozado luego de colisionar contra la parte trasera de un camión de transporte. El piloto perdió la vida en el lugar

Este accidente ocurrió en el bulevar Xalapa-Banderilla dejó un automóvil destrozado y un conductor fallecidoEste accidente ocurrió en el bulevar Xalapa-Banderilla dejó un automóvil destrozado y un conductor fallecido. Foto: N+

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En Xalapa, un auto se estrella contra un autobús y el conductor pierde la vida. El tráfico continúa afectado sobre el bulevar Xalapa-Banderilla.

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