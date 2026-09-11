Muere Conductor Tras Impactarse Contra un Autobús en el Bulevar Xalapa-Banderilla

En la ciudad de Xalapa durante la madrugada se registró un aparatoso accidente vehicular sobre el bulevar Xalapa-Banderilla donde se reportan como saldo una persona fallecida, daños materiales y afectación vial.

El conductor de un vehículo particular literalmente se impactó en la parte trasera de un camión del transporte público y lamentablemente quedó la unidad totalmente destrozada y el conductor de este vehículo lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Según los reportes fue necesaria la intervención de bomberos de Xalapa, de grupos de emergencias para poder atender al conductor el cual se confirmó que ya no contaba con signos vitales y aunque este accidente ocurrió durante la madrugada esta mañana aún se registró una intensa afectación a lo que es el tráfico vehicular en el bulevar Xalapa-Banderilla con dirección a la capital del estado.

Se recomienda circular con precaución en la zona. Es de mencionar que en los últimos días se ha notado un sensible incremento en los accidentes vehiculares, donde algunos de ellos han tenido saldo lamentable con personas fallecidas.