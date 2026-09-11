Accidentes

Tráiler se Estrella por Alcance Contra Otro en la Autopista Veracruz-México; Hay Afectación Vial

El impacto fue entre una unidad de carga que transportaba garrafones, mientras que la otra llevaba vigas metálicas; autoridades acudieron para atender la emergencia

Choque entre tráileres en la autopista Veracruz-México causa tráfico vehicularChoque entre tráileres en la autopista Veracruz-México causa tráfico vehicular. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Choque entre tráileres en la autopista Veracruz-México causa tráfico lento. Autoridades trabajan en el lugar. Extreme precauciones si transita por este tramo carretero.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Tráiler se Estrella por Alcance Contra Otro en la Autopista Veracruz-México; Hay Afectación Vial