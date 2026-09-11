Tráiler se Estrella por Alcance Contra Otro en la Autopista Veracruz-México; Hay Afectación Vial

Se registró un choque por alcance entre dos unidades de carga. Los hechos se registraron sobre la autopista Veracruz-México, en el tramo comprendido entre Amatlán de los Reyes y Córdoba, a la altura aproximada del kilómetro 294+500.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los tráileres, que transportaba garrafones de agua, se impactó contra la parte trasera de otra unidad que llevaba vigas metálicas.

Hasta el momento se desconoce si alguna persona resultó lesionada. Al sitio arribó personal de la Guardia Nacional, división Carreteras, para tomar conocimiento del percance y realizar las labores correspondientes.

El accidente ocasionó obstrucción parcial y circulación lenta en el tramo que va del trébol de Amatlán hacia el distribuidor vial El Diamante, en Córdoba. La vía de comunicación se vio interrumpida parcialmente a la circulación.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y, de ser posible, utilizar vías alternas mientras continúan las labores en la zona.

Las autoridades serán las encargadas de determinar las causas y responsabilidades derivadas de este accidente automovilístico que provoca largas filas en este tramo carretero de la zona centro del estado de Veracruz.