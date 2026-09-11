Detienen a Tres Presuntos Responsables de Asalto a Camión Repartidor en Tijuana, BC

Tres personas fueron detenidos por su presunta participación en el asalto de un camión repartidor ocurrido en la colonia Los Pinos, en Tijuana.

El incidente fue reportado durante la tarde del miércoles 10 de septiembre a través de la línea de emergencias 9-1-1, por lo que elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda y localización.

Como resultado de las acciones, los presuntos responsables fueron ubicados en las inmediaciones de una plaza comercial cuando, de acuerdo con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, intentaban darse a la fuga.

Las personas detenidas fueron identificadas como Andres ’N’, Rubí Eseralda ’N’, y Raúl Salvador ’N’.

Los tres detenidos, junto con el dinero y un arma asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

APG