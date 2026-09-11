Seguridad

Detienen a Tres Presuntos Responsables de Asalto a Camión Repartidor en Tijuana, BC

Los sospechosos fueron localizados cerca de una plaza comercial tras un operativo de búsqueda implementado por agentes municipales

Detienen a Tres Presuntos Responsables de Asalto a Camión Repartidor en Tijuana, BCDetienen a Tres Presuntos Responsables de Asalto a Camión Repartidor en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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