Accidentes

Bomberos Atienden Incendio en Bodega en Mariano Matamoros, Tijuana

El fuego amenaza áreas colindantes mientras corporaciones trabajan para evitar su propagación, hasta ahora no hay personas lesionadas

Bomberos Atienden Incendio en Bodega en Mariano Matamoros, TijuanaBomberos Atienden Incendio en Bodega en Mariano Matamoros, Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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