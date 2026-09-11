Bomberos Atienden Incendio en Bodega en Mariano Matamoros, Tijuana

Un incendio en una bodega de grandes dimensiones movilizó a elementos de Bomberos y Policía Municipal sobre la avenida Ruta Independencia, en la colonia Mariano Matamoros Norte de Tijuana.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1 a las 06:51 horas de este viernes 11 de septiembre. Al llegar al sitio, los primeros elementos confirmaron que el inmueble afectado cuenta con locales en la parte frontal y un domicilio en uno de sus costados, donde existía riesgo de propagación.

Personal de la Dirección de Bomberos inició las labores para controlar y sofocar las llamas, además de evitar que el fuego alcance las áreas cercanas y represente un riesgo mayor.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas. En la atención del incidente participan elementos de Bomberos de Tijuana y Policía Municipal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal pidió a la ciudadanía evitar acercarse al área, respetar los acordonamientos y permitir el libre acceso de las unidades de emergencia mientras continúan los trabajos.

APG