Tránsito Lento en la Estatal 200 de Querétaro tras Incidente de Camión Sin Frenos

Un camión de transporte de personal se vio involucrado en un incidente sobre la carretera Estatal 200, a la altura de La Cañada y en las inmediaciones de Plaza Conín, luego de que presuntamente presentara una falla mecánica que dejó al conductor sin respuesta en los frenos.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad no transportaba trabajadores al momento del incidente. Ante la falla, el conductor realizó una maniobra para evitar un accidente de mayores consecuencias, debido a que metros adelante se encontraba un semáforo con varios vehículos esperando el cambio de luz.

La maniobra provocó que el camión saliera de su trayectoria y terminara recostado sobre su lado derecho, encima de una malla ciclónica y a punto de caer hacia una vivienda, situación que generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

De manera preliminar, se indicó que la posible causa del incidente habría sido una falla en el sistema de frenado. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar oficialmente qué provocó el percance.

Debido a las maniobras para retirar la unidad, en este tramo de la carretera Estatal 200 únicamente se encuentra habilitado un carril, lo que genera tránsito lento desde el Cerro del Bautisterio.

Por ello, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades y cuerpos de emergencia que trabajan en la zona.