Accidentes

Tránsito Lento en la Estatal 200 de Querétaro tras Incidente de Camión Sin Frenos

La unidad quedó recostada sobre una malla ciclónica, luego de que el operador realizara una maniobra para evitar impactar contra vehículos detenidos en un semáforo.

Falla en Frenos de Camión Genera Tránsito Lento en la Estatal 200Falla en Frenos de Camión Genera Tránsito Lento en la Estatal 200. Foto: N+

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Las maniobras para retirar el camión mantienen habilitado un solo carril, por lo que se registra circulación lenta desde el Cerro del Bautisterio.

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