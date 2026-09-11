Inhumarán 117 Cuerpos No Reclamados en el Panteón San Rafael de Cd. Juárez

Este viernes, personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses dio a conocer que se llevará a cabo el traslado de 117 cuerpos que permanecían en las instalaciones del Servicio Médico Forense en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, estos cuerpos pertenecen a hombres y mujeres que no fueron reclamados por algún familiar, por lo que serán enterrados en fosas individuales en el panteón San Rafael, con el objetivo de liberar espacio en las instalaciones.

En el traslado participarán agentes del Ministerio Público y personal de la Agencia Estatal de Investigación. Los trabajos serán encabezados por el director de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte.

Se indicó que la mayoría de los 117 cuerpos pertenecen a hombres; sin embargo, esto no quiere decir que todos hayan fallecido en hechos violentos. También se trata de personas que pudieron haber muerto por causas naturales en la vía pública o en hospitales.