Seguridad

Inhumarán 117 Cuerpos No Reclamados en el Panteón San Rafael de Cd. Juárez

Los cuerpos corresponden a hombres y mujeres que murieron en distintas circunstancias y que no fueron reclamados por sus familiares

Panteón San Rafael recibirá 117 cuerposPanteón San Rafael recibirá 117 cuerpos. Foto: N+

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117 cuerpos no reclamados serán inhumados en el panteón San Rafael de Juárez. Un acto necesario para liberar espacio en el Servicio Médico Forense.

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