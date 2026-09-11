Seguridad

García Harfuch Aclara que CJNG No Tenía Hospital Clandestino: 'Llevaban a Heridos a Recuperarse'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informa que las autoridades, incluida la FGR, catearon el inmueble en Jalisco

Lugar donde miembros de la delincuencia organizada heridos eran atendidos en Jalisco. Foto: Captura de pantallaLugar donde miembros de la delincuencia organizada heridos eran atendidos en Jalisco. Foto: Captura de pantalla
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+