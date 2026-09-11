García Harfuch Aclara que CJNG No Tenía Hospital Clandestino: 'Llevaban a Heridos a Recuperarse'

En una finca en Tecalitlán, Jalisco, integrantes del crimen organizado recibían atención médica; sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no se trata de un hospital clandestino, sino de un inmueble en el cual los heridos eran llevados para reponerse o recuperarse.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, informó que el sitio fue cateado por autoridades, incluida la Fiscalía General de la República (FGR).

“Más que un hospital, era a donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, indicó durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este viernes en Chiapas.

“Fue un cateo con FGR donde normalmente llevaban a personas que habían sido heridas, de delincuencia organizada, a ese domicilio. Estamos todavía con las investigaciones correspondientes y hubo otras acciones”, agregó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan Finca en Jalisco Utilizada como Hospital Clandestino del CJNG

Ayer, la Fiscalía de Jalisco anunció que, durante la búsqueda de un joven reportado como desaparecido, localizó una finca que era “utilizada por un grupo delictivo como un espacio de resguardo para personas que presentaban alguna lesión o requerían recuperación física”.

En el inmueble se localizaron medicamentos, material y botas ortopédicas, así como tres pares de muletas. Además de presunta droga, una báscula gramera, botas tácticas y cien cartuchos útiles calibre 5.56 x 45.

Durante el cateo, los agentes liberaron a ocho hombres que se encontraban privados de su libertad, dos de los cuales cojeaban o usaban aparatos para caminar, y detuvieron a seis personas presuntas responsables.

Entre las personas liberadas estaba el joven de 20 años que era buscado desde el 21 de julio, cuando se reportó su desaparición en San Pedro Tlaquepaque.

Según las investigaciones, abordó un vehículo de plataforma con dirección a un supuesto empleo en un rancho, pero desde entonces se perdió todo contacto.

Junto con él fueron liberados otros siete hombres, de entre 16 y 43 años de edad, que según la Fiscalía jalisciense, “estaban ahí en contra de su voluntad”. Uno dijo ser originario de la Ciudad de México, uno más de Guerrero, dos de Michoacán y uno más de Sinaloa.

Respecto a los detenidos, la dependencia detalló que se trata de cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años —tres de Jalisco, uno más de Tepic, otro de Colima y uno más de Michoacán—, señalados como los probables captores de las víctimas.

Las ocho personas liberadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir la atención correspondiente y reincorporarse con sus familias.

Mientras que las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial para que respondan por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares, indicó la FGE.

SPB