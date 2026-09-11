Seguridad

Hallan a Hombre sin Vida Junto a Vías Ferroviarias en Salinas Victoria, NL

Una persona fue encontrada en una zona cercana a las vías del tren, lo que provocó la presencia de corporaciones municipales y cuerpos de auxilio

Hombre es encontrado sin vida en Salinas VictoriaHombre es encontrado sin vida en Salinas Victoria. Foto: N+

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El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, mientras continúan las diligencias para conocer qué ocurrió y establecer la identidad de la víctima.

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