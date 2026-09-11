Hallan a Hombre sin Vida Junto a Vías Ferroviarias en Salinas Victoria, NL

Un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado sin vida en una brecha cercana a la carretera Colombia, en el municipio de Salinas Victoria, lo que generó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio.

El reporte se recibió alrededor de las 3:00 horas, cuando se alertó sobre la presencia de una persona fallecida en una zona que colinda con el ejido Los Cuates, en las inmediaciones de las vías ferroviarias.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba una lesión que provocó la separación de la cabeza del cuerpo.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado, por lo que las autoridades trabajan para establecer su identidad y determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Personal de Protección Civil de Salinas Victoria también acudió al lugar como parte de los protocolos correspondientes ante el reporte de una persona fallecida. Momentos después, los elementos se retiraron de la zona.

Una de las líneas de investigación contempla que el hombre pudiera haber viajado en la parte superior de un tren y que, durante el recorrido, hubiera caído hacia las vías. Sin embargo, esta posibilidad todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

El paso de un tren fue registrado en la zona mientras permanecía el despliegue de las corporaciones.

Será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la encargada de realizar las investigaciones correspondientes, determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si se trató de un accidente o de alguna otra circunstancia.