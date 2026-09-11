Seguridad

Matan a Despachador de Ruta durante Ataque en Los Héroes Tecámac, Edomex

La Fiscalía del Estado de México ya investiga las causas del homicidio

Asesinan a hombre en Héroes de Tecamac · Los Héroes Tecámac, Ojo de Agua | Alan Hernández OrtizBalacera en Tecámc, Edomex. Foto: N+

Destacado

Violencia en Edomex: despachador de ruta asesinado en un ataque directo en Los Héroes Tecámac. Autoridades aún no reportan detenciones. Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+