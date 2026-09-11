Matan a Despachador de Ruta durante Ataque en Los Héroes Tecámac, Edomex

El hombre, de aproximadamente 45 años, llegó a trabajar cuando fue atacado a balazos, en el cruce de la Avenida Mexiquense y la calle Felipe Villanueva, en Los Héroes Tecámac.

Según los primeros reportes, se trató de un ataque directo contra la víctima. Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Fiscalía del Estado de México, así como personal forense, quienes contabilizaron al menos 10 casquillos percutidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Checador de Ruta de Transporte Público en Los Héroes Tecámac, Edomex

Habitantes de la zona y comerciantes colocaron veladoras en el lugar donde quedó el cuerpo del despachador de ruta, que ya fue retirado por personal del Servicio Médico Forense y trasladado al Ministerio Público.

Mientras que el vehículo en el que llegó a trabajar sigue en lugar de los hechos, bajo resguardo de las autoridades.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por el ataque y homicidio. Esto ocurre a unas semanas de que fueron abandonados restos humanos a menos de 3 kilómetros de la zona.

Con información de N+