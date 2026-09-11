Seguridad

Autoridades de México y EUA se Reunirán para Detallar Resultados por Acciones contra Drones

En el operativo Águila Alta participan alrededor de 800 elementos con patrullajes terrestres

Patrulla en la frontera México-Estados UnidosMuro fronterizo entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California. Foto: Reuters | Archivo

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México y EUA se unen contra drones en la frontera. Operativo Águila Alta busca frenar el tráfico de personas.

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