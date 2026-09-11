Autoridades de México y EUA se Reunirán para Detallar Resultados por Acciones contra Drones

La próxima semana se realizará una reunión con autoridades de Estados Unidos de América (EUA) para intercambiar información y llevar el seguimiento a los resultados que se obtengan por el operativo antidrones denominado Águila Alta, informó Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Águila Alta realiza acciones del 31 de agosto al 21 de septiembre en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, para detectar y combatir el uso de aeronaves no tripuladas utilizadas por grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de personas.

“Hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano”, señaló el secretario de la DEFENSA en la conferencia mañanera de este viernes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Trevilla Trejo explicó que el operativo Águila Alta se realiza de forma conjunta entre México y Estados Unidos a lo largo de una franja de cinco kilómetros, tomando como centro la Mesa de Otay y 500 metros de profundidad de cada lado de la frontera.

Alrededor de 800 militares mexicanos participan en el operativo con patrullajes terrestres. Los elementos cuentan con equipos antidrones semifijos y móviles, para inhibir las aeronaves en un área de tres kilómetros, franja que le corresponde a México, detalló el secretario de la Defensa Nacional.

Señaló que en la frontera con Estados Unidos no se ha percibido aumento del uso de drones, artefactos utilizados principalmente por presuntos traficantes de migrantes, conocidos como “polleros” o “coyotes”. En contraste, en Michoacán y Sinaloa tienen otro uso, mencionó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que se trata de drones comerciales con los que los presuntos traficantes de migrantes pueden observar si hay elementos de la Patrulla Fronteriza o de la Armada de Estados Unidos, “para que pueda pasar gente de manera ilegal”.

“No son drones que se utilicen con algún arma de fuego, sino drones comerciales para poder ver del otro lado. No está bien tampoco. No debería de ocurrir”, afirmó.

La mandataria destacó que la migración hacia Estados Unidos “ha disminuido muchísimo”. En diciembre de 2023, se registró el paso de cerca de 20,000 personas diarias; ahora son 300, apuntó.

El titular de la DEFENSA agregó que en la frontera México-Estados Unidos se mantiene el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional y 3,000 militares.