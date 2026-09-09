Alumnos de Secundaria se Resguardan tras Balacera Cerca del Plantel en Mazatlán
Las detonaciones están relacionadas con motociclistas que presuntamente se disparaban.
Escucha este artículo
Las detonaciones están relacionadas con motociclistas que presuntamente se disparaban.
Escucha este artículo
Alumnos de la Secundaria Federal No. 5 se resguardaron luego de escuchar detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del plantel.
En un video difundido se observa a los estudiantes correr para ponerse a salvo. De manera preliminar, se informó que las detonaciones están relacionadas con personas que viajaban en motocicletas y que presuntamente se disparaban entre sí.
El hecho fue reportado en el cruce de las calles Ladrillera y Manzanillo en la colonia Ricardo Flores Magón, lo que generó la movilización por parte de las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional donde están realizando las acciones correspondientes.
La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 9 de septiembre se registró un hecho de inseguridad en la colonia Urías, en #Mazatlán, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban a bordo de motocicletas. En las inmediaciones se encuentra un…— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 9, 2026
La Secretaria de Seguridad Pública en Sinaloa emitió un comunicado tras los hechos de violencia registrados e informó que no se reportan personas lesionadas durante este hecho.