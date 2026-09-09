Alumnos de Secundaria se Resguardan tras Balacera Cerca del Plantel en Mazatlán

Alumnos de la Secundaria Federal No. 5 se resguardaron luego de escuchar detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del plantel.

En un video difundido se observa a los estudiantes correr para ponerse a salvo. De manera preliminar, se informó que las detonaciones están relacionadas con personas que viajaban en motocicletas y que presuntamente se disparaban entre sí.

El hecho fue reportado en el cruce de las calles Ladrillera y Manzanillo en la colonia Ricardo Flores Magón, lo que generó la movilización por parte de las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional donde están realizando las acciones correspondientes.

La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 9 de septiembre se registró un hecho de inseguridad en la colonia Urías, en #Mazatlán, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban a bordo de motocicletas. En las inmediaciones se encuentra un… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 9, 2026

La Secretaria de Seguridad Pública en Sinaloa emitió un comunicado tras los hechos de violencia registrados e informó que no se reportan personas lesionadas durante este hecho.