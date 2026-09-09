Seguridad

Alumnos de Secundaria se Resguardan tras Balacera Cerca del Plantel en Mazatlán

Las detonaciones están relacionadas con motociclistas que presuntamente se disparaban.

Alumnos de Secundaria se Resguardan tras Balacera Cerca del Plantel en MazatlánAlumnos de Secundaria se Resguardan tras Balacera Cerca del Plantel en Mazatlán. Foto: Google Maps

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