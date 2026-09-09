Seguridad

Fiscalía Confirma Muerte de Pareja en Visita Conyugal en el Penal de La Pila

La Secretaría de Seguridad confirmó que los fallecimientos ocurrieron dentro del área destinada a este tipo de encuentros

Muere Pareja en Visita Conyugal Dentro del Penal de La PilaMuere Pareja en Visita Conyugal Dentro del Penal de La Pila. Foto: N+

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El sitio fue asegurado para que la Fiscalía realizara los peritajes y determinara las causas de ambas muertes.

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