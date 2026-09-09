Fiscalía Confirma Muerte de Pareja en Visita Conyugal en el Penal de La Pila

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la muerte de dos personas dentro del área de visita íntima del Centro Penitenciario de La Pila, en San Luis Potosí.

El lugar fue asegurado por personal de seguridad para permitir que la Fiscalía General del Estado y sus servicios periciales realizaran el procesamiento de la escena y recabaran evidencias para determinar las causas de ambos fallecimientos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, explicó que, tras conocer el hecho, se aplicaron los protocolos correspondientes y se delimitó el área para facilitar las diligencias ministeriales.

Debido a que se trata de un espacio privado, la habitación no cuenta con cámaras de videovigilancia. La dependencia señaló que el ingreso había sido autorizado después de una revisión realizada por personal de servicio social, criminología y psicología.

La Secretaría sostuvo que, de acuerdo con la revisión preliminar, los protocolos establecidos para las visitas se cumplieron. También indicó que no cuenta con información sobre el hallazgo de armas dentro del área.

Como parte de la investigación, fueron entregadas a la Fiscalía grabaciones de otras zonas del centro penitenciario, así como expedientes e información relacionada con las dos personas fallecidas.

Ahora corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar cómo ocurrieron los hechos, establecer las causas de muerte y determinar si existe alguna responsabilidad.

La Secretaría de Seguridad señaló que, en caso de que la Fiscalía u otra autoridad emita alguna recomendación, se revisarán los procedimientos implementados en el centro penitenciario.