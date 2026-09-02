Seguridad

Atacan a Tiros a Coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Óscar Roberto Osuna Tirado y otra persona resultaron lesionados a bordo de una camioneta institucional.

Atentan a balazos contra director de Protección Civil de MazatlánAmbas víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Foto: @ProtecciónCivilMazatlánInforma

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Óscar Roberto Osuna Tirado, director de Protección Civil en Mazatlán, fue atacado a balazos.

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