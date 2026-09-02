Atacan a Tiros a Coordinador de Protección Civil de Mazatlán

El director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, fue atacado a balazos, cuando se encontraba sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán, en la colonia Montuosa, en el Centro del puerto.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la agresión también resultó herido otro integrante de Protección Civil que acompañaba al funcionario.

Tras el ataque, ambos fueron trasladados a recibir atención médica, mientras elementos de las distintas corporaciones de seguridad implementaron un operativo en la zona para localizar a los responsables.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los lesionados ni se han dado a conocer detalles sobre los responsables del ataque. La información continúa en desarrollo.