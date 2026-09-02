Radiografía del Despojo en CDMX y Edomex: Invasores Operan Incluso Armados

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el despojo se convirtió en uno de los delitos más visibles, con un número de denuncias que supera por mucho al del resto del país.

Para quienes lo cometen no importa la hora, si alguien los ve, si van armados, en grupo o si realizan falsos desalojos.

Videos obtenidos por Despierta de N+ revelaron la forma en que operan estas personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Despojo Se Convierte en uno de los Delitos Más Visibles en CDMX y Edomex

Un caso ocurrió la mañana del 29 de enero 2024, cuando un grupo de personas pretendía despojar a su dueño de un edificio en la calle Tanana, colonia Narvarte, CDMX.

Los invasores usaron armas de fuego una vez que ingresaron al inmueble, el cual era habitado por 16 familias.

Tras la detención masiva del grupo, las personas dijeron al Ministerio Público que habían sido contratadas por Luis Eduardo Millán Villaseca en las inmediaciones de los juzgados de la colonia Doctores, quien les pagaría 300 pesos.

“Es una persona que tiene otras denuncias también (…) es su modus operandi”, indicó Carlos Martínez, apoderado legal del edificio invadido.

La policía impidió el desalojo y detuvo a 20 personas en flagrancia, 19 de las cuales llegaron al Ministerio Público, pero el jefe de grupo fue puesto en libertad, añadió.

“Al líder lo saca un mando policial, lo saca esposado... A esta persona, en la esquina de Obrero Mundial le quitan las esposas y lo dejan ir, por lo cual se inició una carpeta de averiguación previa en contra de los policías por el delito de evasión de presos, porque la persona estaba detenida”.

Y aunque el dueño acreditó la propiedad, la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró el edificio. Semanas después, los sellos fueron violados e ingresaron al inmueble.

Otro caso ocurrió en la colonia Escandón, donde personas rompieron los sellos en una casa asegurada por despojo y se metieron para vivir en ella.

En 2019, la entonces Procuraduría capitalina informó que acreditó el despojo y la iba restituir a sus dueños originales, pero a 7 años no lo ha hecho.

La Ciudad de México ocupa el segundo lugar nacional en despojo, con mil 966 denuncias en el primer semestre de 2026.

Según un estudio del académico Rodrigo Meneses, las colonias Centro, Roma Norte, Doctores, Santa María la Ribera, Narvarte y Del Valle presentan la mayor cantidad de despojos.

“Ahora lo que tenemos es una sociedad organizada que sin hacer uso de la violencia, sin buscar, digamos, esa justicia por propia mano, está exigiendo que el Estado se haga cargo”, expuso el investigador del CIDE.

Pero los casos también han ocurrido en el Estado de México. En mayo de 2025, se captó en video a invasores entrando a una vivienda a plena luz del día en Ecatepec.

La vivienda estaba deshabitada, aunque periódicamente era visitada por sus dueñas.

La Fiscalía estatal aseguró el inmueble y días después permitió a los invasores sacar sus pertenencias.

El Edomex es donde hay más denuncias por despojo a nivel nacional: La Unidad Antidespojo recibió 7 mil 018 denuncias en solo un año.

De abril de 2024 a abril de 2026 las denuncias por despojo se incrementaron 8.75%, reveló la Fiscalía mexiquense.

Con la “Operación Restitución” han sido detenidos exfuncionarios municipales de Coacalco, Lerma, Ecatepec, Chimalhuacán, del Instituto Estatal de la Función Registral, así como 3 notarios.

El primer semestre de 2026 registró 14 mil 695 denuncias por despojo en el país.

De acuerdo con Rodrigo Meneses, “más o menos el 5%, 7% del total de los despojos de estos 4 mil que tenemos cada año en la ciudad, apenas el 5, 7% está, digamos, está acompañado de una detención y lo peor es que solo en el 2% de los casos las personas están logrando recuperar sus inmuebles”.

Con información de Luis Pavón y Víctor González, N+.

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