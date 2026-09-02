Seguridad

Radiografía del Despojo en CDMX y Edomex: Invasores Operan Incluso Armados

La capital mexicana ocupa el segundo lugar nacional en este delito, con mil 966 denuncias en el primer semestre de 2026; videos revelan modus operandi

Operativo contra el despojo en la Ciudad de México.Operativo contra el despojo en la Ciudad de México. Foto: FGJCDMX

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