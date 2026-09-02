Seguridad

Pobladores Retienen a Golpes a Hombre y Mujer Acusados de Robo en Puebla

Una multitud de habitantes detuvieron a una pareja por lo que las autoridades activaron un operativo en el Barrio de San Juan de Tecamachalco.

Policías Municipales de Tecamachalco evitan linchamiento.Activan Protocolo de Linchamiento tras hecho ocurrido en Puebla. Foto: Ayuntamiento Tecamachalco | Ilustrativa

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Multitud retiene y golpea a pareja acusada de robo. La policía municipal de Tecamachalco evita un linchamiento.

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