Pobladores Retienen a Golpes a Hombre y Mujer Acusados de Robo en Puebla

Vecinos del Barrio de San Juan ubicado en el municipio de Tecamachalco, Puebla, intentaron linchar a un hombre y una mujer luego de presuntamente ser señalados como ladrones en inmediaciones de la iglesia de la zona.

Los hechos sucedieron luego que los habitantes sorprendieran a cinco personas cuando presuntamente intentaban cometer un robo. Esto ocasionó que alarmarán a otros colonos y de inmediato una turba reaccionaron para detenerlos.

Luego de una persecución una pareja fue alcanzada y fueron golpeados por los ciudadanos hasta dejarlos tendidos en el pavimento, mal heridos.

Ante la concentración de pobladores y el riesgo de que la situación escalara, elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco con apoyo de la Policía Estatal y el Arco de Seguridad, activaron el Protocolo de Linchamiento por lo que lograron resguardar a los acusados de la multitud y evitaron que siguieran siendo agredidos.

Posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar si existen elementos suficientes para fincarles responsabilidades.

Cabe mencionar que los otros tres sospechosos lograron escapar en un automóvil con rumbo desconocido, por lo que los habitantes del Barrio de San Juan exigen su localización y que paguen con forme dicta la ley.

Al respecto, el Ayuntamiento de Tecamachalco emitió un comunicado en donde informó que se desplegó un operativo en el Barrio de San Juan derivado luego de que se reportara una riña y la retención de un hombre y una mujer.

Como parte de las primeras indagatorias, las autoridades confirmaron que se investiga la posible participación de las personas retenidas en hechos ilícitos. Por su parte, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de actuar mediante los protocolos establecidos y en coordinación con las distintas corporaciones, privilegiando en todo momento la integridad de las personas y la seguridad de la ciudadanía.

Con información de N+

MCS