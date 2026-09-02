Seguridad

Roban Cableado de Equipos de Aire Acondicionado en Escuela de Tampico, Tamaulipas

El hecho provocó que los alumnos del Jardín de Niños Héroes de Chapultepec, ubicado en la colonia Pescadores no contaran con aire acondicionado en su primer día de clases.

Roban Cableado de Equipos de Aire Acondicionado en Escuela de Tampico, TamaulipasRoban Cableado de Equipos de Aire Acondicionado en Escuela de Tampico, Tamaulipas. Foto: N+

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Robo en escuela de Tampico deja a niños sin aire acondicionado en su primer día de clases.

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