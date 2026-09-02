Roban Cableado de Equipos de Aire Acondicionado en Escuela de Tampico, Tamaulipas

En el inicio escolar 2026-2027, en el Jardín de Niños Héroes de Chapultepec, ubicado en la colonia Pescadores del municipio de Tampico, reportaron el robo de cableado de los equipos de aire acondicionado.

La directora del plantel informó que los responsables realizaron un boquete en la barda para ingresar y retirar los cables; señaló que no es la primera ocasión que la institución enfrenta estas situaciones.

El robo provocó que durante el primer día de clases las aulas no contaran con aire acondicionado; posteriormente, se realizaron trabajos de mantenimiento.

Actualmente, el plantel cuenta nuevamente con energía en equipos de climatización. De igual manera, piden rondines de seguridad para evitar más situaciones que comprometan a las instituciones.