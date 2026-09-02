Seguridad

Policía Estatal Asesina de un Balazo a Perro en Aguascalientes

Los dueños del can piden justicia, pues aseguran que éste nunca atacó a la elemento de seguridad que estaba en la zona.

Perro asesinado en AguascalientesLos elementos afirman que el perro los atacó. Foto: Facebook Emergencia Aguascalientes

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En Aguascalientes, un perro es asesinado por la policía tras un supuesto ataque. El caso está bajo investigación.

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