Policía Estatal Asesina de un Balazo a Perro en Aguascalientes

En Aguascalientes, un perro llamado ‘Canelo’, fue asesinado por un elemento de la Policía Estatal en la colonia Insurgentes. Según la Secretaría de Seguridad Pública, el can habría mordido a una policía durante un recorrido de nebulizaciones por dengue.

Sin embargo, los dueños del animal aseguran que ‘Canelo’ nunca mordió ni le ladró a la elemento por el ruido.

Los hechos se registraron la noche del pasado lunes, en la calle Juan Sarabia. De acuerdo con autoridades, vecinos de la zona se molestaron por la vaporización y en ese momento, el perro de nombre mordió a una policía, segundos después, un elemento accionó su arma de fuego y le quitó la vida.

“A la gente le molestó, hubo una agresión como usar al animal, pero tenemos que hacer la investigación para poderlo aclarar, si se diera ese caso reitero el elemento tendrá que ser sancionado por este tema”, mencionó Antonio Martínez Romo, Secretario de Seguridad Pública Estatal.

Los dueños del animal publicaron en sus redes sociales que ‘Canelo’ solo le ladró como reacción al ruido que había en ese momento; ahora, piden justicia.

Por su parte, los policías interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del Estado, por la agresión, mientras que, la corporación investiga el actuar del policía que le disparó al can.

El estado de salud de la elemento se encuentra estable, tuvo que ser vacunada contra la rabia y al animal lo llevaron al centro de control animal para descartar alguna otra enfermedad.