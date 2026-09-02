Seguridad

Aseguran Armas de Fuego y Cientos de Cartuchos Tras Cateo en Ciudad Juárez

Agentes de la AEI, Guardia Nacional y el Ejército catearon un inmueble en la colonia La Cuesta; hallaron equipo táctico y cartuchos de varios calibres.

El cateo se realizó en la calle Sierra Mazapil y Cordillera del CáucasoEl cateo se realizó en la calle Sierra Mazapil y Cordillera del Cáucaso. Foto: FGE

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Autoridades aseguran dos armas largas y más de 450 cartuchos en cateo en Ciudad Juárez. El operativo en La Cuesta revela equipo táctico y balístico.

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