Aseguran Armas de Fuego y Cientos de Cartuchos Tras Cateo en Ciudad Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación aseguraron dos armas de fuego y cientos de cartuchos útiles durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia La Cuesta, en Ciudad Juárez.

La intervención fue realizada por agentes adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Sierra Mazapil y Cordillera del Cáucaso, con la participación de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Durante la revisión, los agentes localizaron dos armas largas calibre .22, además de cartuchos de distintos calibres.

Entre lo asegurado se encuentran 133 cartuchos con la leyenda .38 Federal SPL, 60 calibre 7.62 x 39, 230 calibre 5.56, 20 calibre 7.62 x 54 R y seis cartuchos calibre 9 milímetros.

Además, fueron localizados 10 cartuchos con la leyenda LC61, cuatro cartuchos útiles para las armas calibre .22 y un cargador de plástico color negro.

En el domicilio también fue asegurado un casco balístico y un chaleco balístico, ambos en color verde camuflaje.

Las autoridades informaron que todo lo localizado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.