Seguridad

Explosión por Coche Bomba Deja Casa Como Pérdida Total en Ojocaliente, Zacatecas

Lo que era el hogar de Rebeca terminó en ruinas; incluso el interior quedó irreconocible.

Finca destruidaRebeca se quedó sin hogar por la explosión. Foto: N+

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El Ejército activa el Plan DN-III-E tras la explosión registrada; hay varios hogares afectados.

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