Explosión por Coche Bomba Deja Casa Como Pérdida Total en Ojocaliente, Zacatecas

La explosión de un coche bomba frenta a la Comandancia Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, dejó dos viviendas como pérdida total. Una de ellas se trata del hogar de la señora Rebeca.

De acuerdo con autoridades, 15 casas más registraron daños graves y 40 afectaciones menores. Ante esto, el Ejército activó el Plan DN-III-E para apoyar a las familias, así como realizar labores de auxilio y colaborar en la evaluación de los daños.

Entre los casos más graves se encuentra el de Rebeca Guerra, propietaria de la vivienda ubicada a un costado de la comandancia municipal. Su hogar figura entre los dos inmuebles declarados como pérdida total tras la detonación.

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“Es una casa ya viejita, pero estaba de pie y mi perdida fue total”, dijo Rebeca para las cámaras de N+.

El hogar de Rebeca quedó en ruinas, pues la estructura cayó ante la explosión del coche bomba. Incluyendo el interior; se desconoce dónde vivirá Rebeca tras el hecho o si recibirá apoyo monetario por parte de las autoridades.