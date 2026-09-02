Seguridad

Más de 15 Cruces Fueron Robadas de las Tumbas de un Panteón en Huejotzingo, Puebla

La Regiduría de Panteones, en coordinación con la Policía Municipal, mantiene las piezas bajo resguardo.

Las piezas habían sido arrancadas de las tumbas del camposanto.Las piezas habían sido arrancadas de las tumbas del camposanto. Foto: Cecilia Espinoza

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Cruces robadas de tumbas en Huejotzingo fueron recuperadas. Familias podrán identificarlas después de publicar un listado.

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