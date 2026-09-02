Más de 15 Cruces Fueron Robadas de las Tumbas de un Panteón en Huejotzingo, Puebla

Más de 15 cruces que fueron robadas de tumbas del panteón de Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio de Huejotzingo en Puebla fueron recuperadas por las autoridades.

La localización de las piezas ocurrió luego de los reportes realizados por familiares, quienes alertaron sobre la desaparición de cruces colocadas en las sepulturas de sus seres queridos.

La Policía no ha identificado a los responsables del robo. Foto: Cecilia Espinoza

La Regiduría de Panteones, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las mantiene bajo resguardo.

Las autoridades preparan un listado para que los familiares puedan identificarlas y tras acreditar la propiedad, realicen el trámite para recuperarlas.

Autoridades locales solicitan a la población aportar información que permita identificar a los responsables.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR