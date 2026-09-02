Seguridad

Daniela Parra, Sobre Intento de Feminicidio: 'Me Cortó 80% de la Yugular'

Daniela Parra asegura que su expareja la atacó con una navaja y que sufrió un paro cardíaco que la puso al borde de la muerte

La víctima denuncia que su agresor quedó en libertad en el Edomex.La víctima denuncia que su agresor quedó en libertad en el Edomex. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Una jueza vinculó a Kevin Arturo “N” a proceso por lesiones y no por feminicidio en grado de tentativa; la defensa de Daniela cuestiona la resolución

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