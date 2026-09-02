Detienen a Mujer Acusada de Amarrar a un Perro y Dejarlo Morir en Tonalá

Una mujer identificada como Alejandra Noemy ‘N’, fue detenida por agentes de la Fiscalía de Jalisco por ser la presunta responsable de haber amarrado a un perro y abandonarlo hasta su muerte en Tonalá.

La mujer habría realizado este acto de maltrato animal en su domicilio, en la colonia Paseo de las Cañadas, un hecho que se denunció a través de redes sociales tras haber localizado los restos del perro.

Una vez que los elementos de la Policía de Investigación acudieron al domicilio señalado en los reportes, localizaron los restos del perro, rodeado de pelos del mismo animal, junto con cientos de gusanos, por lo que el perro tendría varios días de evolución cadavérica.

🐾 Detienen a una mujer señalada por crueldad contra los animales



Las investigaciones de la Agencia 05 Especializada en Crueldad contra los Animales permitieron identificar a la presunta responsable de la muerte de un canino que habría permanecido amarrado en un domicilio.

(1-2) pic.twitter.com/CsmvVLeMAV — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 2, 2026

En las diligencias e investigaciones en el lugar, fue como las autoridades estatales lograron recabar información para poder localizar a la mujer presunta dueña del perro.

Por estos hechos, Alejandra Noemy ‘N’, después de ser asegurada, fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para que se determine su futuro y su responsabilidad en el caso.