Seguridad

Detienen a Mujer Acusada de Amarrar a un Perro y Dejarlo Morir en Tonalá

El presunto caso de maltrato animal ocurrió en la colonia Paseo de las Cañadas; el canino fue encontrado con varios días de evolución cadavérica

Alejandra Noemy 'N'Una mujer fue detenida por un caso de presunto maltrato animal en Tonalá. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Maltrato animal en Jalisco: Alejandra Noemy 'N' es arrestada por presuntamente haber abandonado a un perro hasta su muerte

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Detienen a Mujer Acusada de Dejar Morir a un Perro en Tonalá