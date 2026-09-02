Asesinan a ‘El Güero’, Dueño de un Acuario de la Colonia Tetlán, en Guadalajara

Un joven de 25 años, dueño de un acuario de la colonia Tetlán, en Guadalajara, asesinado a balazos, fue identificado como ‘El Güero’, y tenía dos meses de haber rentado el local.

De acuerdo con testigos, ‘El Güero’ apenas se dirigía a su vehículo cuando varios sujetos armados ya lo estaban esperando para matarlo a disparos.

Se dio a conocer que en el acuario también se realizaba la venta de animales exóticos.

Vecinos que se encontraban en una misa sobre las calles Andrés Bello y Mercedes Celis, escucharon los disparos, y al salir del templo, corroboraron que el hombre ejecutado a balazos era el propietario del acuario.

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de la Comisaría de Guadalajara para acordonar el lugar y resguardar todos los indicios. Los familiares del joven asesinado acudieron al punto para reconocer el cuerpo.

Las autoridades localizaron dos cartuchos percutidos de arma corta. De acuerdo a vecinos, momentos antes, vieron a dos sujetos con vestimentas oscuras, quienes se acercaron a la víctima y realizaron la agresión en su contra.

Por este delito, personal de la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para dar con los posibles causantes.