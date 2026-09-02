Seguridad

Asesinan a ‘El Güero’, Dueño de un Acuario de la Colonia Tetlán, en Guadalajara

Un joven de 25 años murió tras un ataque directo a balazos; era propietario de un establecimiento donde vendían animales exóticos

Policía de GuadalajaraAsesinaron a balazos a un joven de 25 años, dueño de un acuario en Guadalajara. Foto: N+

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Asesinato en Guadalajara: 'El Güero', dueño de un acuario en Tetlán, fue acribillado a balazos. Las autoridades investigan el ataque

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