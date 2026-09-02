Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Vecina en Hermosillo

El detenido habría entrado sin autorización al domicilio de la afectada antes de presuntamente amenazarla de muerte en el poblado Miguel Alemán.

Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Vecina en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Vecina en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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