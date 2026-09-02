Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Vecina en Hermosillo

Por ingresar sin autorización al domicilio de su vecina y presuntamente amenazarla de muerte, Guadalupe 'N', de 54 años, fue detenido por la Policía Municipal en el poblado Miguel Alemán, al poniente de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron a las 00:31 horas del martes, cuando el hombre entró al porche de una vivienda ubicada en calle Juan Bautista de Anza, entre Las Palmas y Trinidad Sánchez Leyva, de la colonia 26 de Octubre, donde además lanzó piedras.

La propietaria, de 45 años, señaló al individuo como responsable de las amenazas, por lo que los agentes lo detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.