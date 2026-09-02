Seguridad

Hombre Resulta Lesionado tras Agresión Armada al Sur de Hermosillo

El ataque se registró la noche del martes en calles de la colonia Villa de Seris al sur de la capital de Sonora; hasta el momento no hay personas detenidas.

Hombre Resulta Lesionado tras Agresión Armada al Sur de HermosilloHombre Resulta Lesionado tras Agresión Armada al Sur de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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