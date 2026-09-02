Hombre Resulta Lesionado tras Agresión Armada al Sur de Hermosillo

Víctima de una agresión, un hombre de 26 años resultó lesionado luego de ser atacado a balazos la noche del martes, en calles de la colonia Villa de Seris, al sur de Hermosillo, donde un sujeto armado le disparó de forma directa y a corta distancia.



De acuerdo con el reporte de las autoridades investigadoras, la agresión ocurrió a las 22:00 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Doña María Ochoa e Ignacio Comonfort. Familiares de Jesús Guadalupe señalaron que el responsable utilizó un arma corta para cometer el ataque.



Tras la agresión se activó el Código Rojo acudiendo policías municipales y estatales, quienes pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, mismo que brindaron primeros auxilios al lesionado y fue llevado a recibir atención médica especializada.



Personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la zona en busca de indicios para las investigaciones correspondientes, donde aseguraron dos casquillos percutidos, aparentemente de arma calibre .9 milímetros.



No sé reportaron personas detenidas.