Joven Considerado como Objetivo Prioritario es Detenido en Hermosillo

Un joven identificado como objetivo criminal prioritario por la Policía Municipal fue detenido en el fraccionamiento Altares, sección Rancho Grande, al contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio; durante la intervención también le fueron asegurados 242 gramos de una sustancia granulada con características similares al cristal.



La detención de Carlos Alberto "N", de 18 años de edad, ocurrió alrededor de las 10:00 horas del martes, cuando caminaba por las calles Urbanizadores y Querobabi. Al observar la unidad de la Policía Municipal, el joven mostró una actitud esquiva, por lo que los agentes decidieron abordarlo para realizar una revisión.



Durante la inspección le localizaron un polvo blanco y granulado, que posteriormente fue señalado como posible narcótico, con un peso de 242 gramos. Al verificar sus datos personales ante la autoridad correspondiente, los agentes confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.



En primera instancia, Carlos Alberto "N" quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para responder por el delito de homicidio. Posteriormente, tendrá que ser presentado ante al Ministerio Público Federal por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.