Seguridad

Joven Considerado como Objetivo Prioritario es Detenido en Hermosillo

El sujeto cuenta con una orden de aprehensión vigente por presunto homicidio en la capital de Sonora.

Joven Considerado como Objetivo Prioritario es Detenido en HermosilloJoven Considerado como Objetivo Prioritario es Detenido en Hermosillo. Foto: Policía Municipal
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