Accidente en Carretera Reynosa-Monterrey Deja Varios Lesionados y Cierre Parcial

Derivado de un choque con personas lesionadas, registrado a la altura del kilómetro 191 de la carretera Reynosa-Monterrey, la circulación permanece obstruida en este tramo.

En el accidente participaron una camioneta y un vehículo quinta rueda. Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionado a la Estación Segura Reynosa Poniente, acudió al lugar para apoyar en las labores de vialidad y agilizar el tránsito por el acotamiento.

La circulación vehicular presenta condiciones de lentitud, mientras se espera el ingreso de unidades médicas para brindar atención a las personas lesionadas.

Autoridades se Encargan de Tráfico en la Carretera Reynosa-Mty. Foto: SSP Tamaulipas

Autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y conducir con responsabilidad al transitar por esta zona.

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