Seguridad

Accidente en Carretera Reynosa-Monterrey Deja Varios Lesionados y Cierre Parcial

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero en Tamaulipas acudieron para auxiliar en las labores de vialidad

Accidente en Carretera Reynosa-Monterrey Deja Varios Lesionados y Cierre ParcialAccidente en Carretera Reynosa-Monterrey Deja Varios Lesionados. Foto: SSP Tamaulipas

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Choque en el km 191 de la carretera Reynosa-Monterrey provoca cierre parcial y varios lesionados. Autoridades piden extremar precauciones.

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