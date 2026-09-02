Adolescente Abandona a Recién Nacido en un Árbol en Ciudad Juárez

Una adolescente de 15 años ocultó su embarazo a sus padres y dejó a un recién nacido en un árbol de la colonia Urbivilla del Cedro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, la menor informó inicialmente a sus padres que había encontrado a un bebé recién nacido en un árbol.

El hecho fue reportado en el cruce de las calles Cedro de las Cordilleras y Montes del Cantal, al lugar acudieron paramédicos de Rescate y dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para atender el reporte.

Durante la intervención, la adolescente confesó que el recién nacido era su hijo. Tras conocerse la situación, tanto la adolescente como el bebé fueron trasladados para recibir un chequeo médico.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de la madre y el recién nacido ni sobre las acciones que realizarán las autoridades tras el caso.