Seguridad

Adolescente Abandona a Recién Nacido en un Árbol en Ciudad Juárez

Una menor de 15 años confesó que el bebé localizado en la colonia Urbivilla del Cedro era su hijo; ambos recibieron atención médica.

Madre y recién nacido fueron trasladados para revisión médicaMadre y recién nacido fueron trasladados para revisión médica. Foto: N+

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Una joven de 15 años dejó a su recién nacido en un árbol en Ciudad Juárez. Tras confesar, ambos fueron atendidos médicamente.

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