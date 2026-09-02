Estudiante de 14 Años es Arrastrado por el Tren en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un estudiante de 14 años resultó lesionado luego de ser arrastrado por un tren cuando intentaba cruzar las vías del ferrocarril en la colonia México 68, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El accidente ocurrió sobre la calle Gradma. De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, el menor acababa de salir de la Escuela Secundaria Federal 13 y se acercó a las vías al observar que el ferrocarril se encontraba detenido.

Sin embargo, al momento de cruzar, su mochila quedó atorada en uno de los barrotes y el tren comenzó a avanzar, por lo que fue arrastrado entre 15 y 20 metros.

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de Urge acudieron al lugar para brindar atención al estudiante. Debido a que presentaba golpes en la cabeza, el menor fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Por el momento, no se han dado a conocer mayores detalles relacionados con el incidente, ni sobre el estado actual de salud del menor tras ser ingresado a la unidad médica.