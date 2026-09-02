Accidentes

Estudiante de 14 Años es Arrastrado por el Tren en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un menor resultó herido al quedar atorado con su mochila cuando intentaba cruzar las vías del tren en la colonia México 68, en Ciudad Juárez.

El menor acababa de salir de la Escuela Secundaria Federal 13El menor acababa de salir de la Escuela Secundaria Federal 13. Foto: N+

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Un joven de 14 años resultó herido al ser arrastrado por un tren en Ciudad Juárez. Su mochila se atoró en las vías.

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