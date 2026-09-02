Camioneta con Cilindros de Gas se Fue contra una Cuneta en Tlatlauquitepec, Puebla

Una camioneta repartidora de gas protagonizó un accidente vial sobre la carretera federal, a la altura de el Carmen Ilita, en el municipio poblano de Tlatlauquitepec.

El conductor de la unidad, perteneciente a la empresa Gas Atlántico, perdió el control, impactó contra la cuneta y terminó sobre la banqueta, en el carril con dirección a Teziutlán.

Protección Civil mitigó el riesgo de una explosión en la zona. Foto: Cortesía Víctor López

La camioneta transportaba varios cilindros de gas, por lo que elementos de Protección Civil implementaron un operativo para retirarlos de manera segura antes de realizar las maniobras para remover el vehículo.

Policías municipales y personal de vialidad resguardaron la zona, donde la circulación permaneció de manera intermitente. No se reportaron personas lesionadas.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR