Accidentes

Camioneta con Cilindros de Gas se Fue contra una Cuneta en Tlatlauquitepec, Puebla

Elementos de Protección Civil implementaron un operativo para retirar los tanques de manera segura.

No se reportaron personas lesionadas después del accidente.No se reportaron personas lesionadas después del accidente. Foto: Cortesía Víctor López

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Conductor de camioneta de gas pierde el control en Tlatlauquitepec, Puebla. Protección Civil retira cilindros de forma segura.

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