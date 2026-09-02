Accidentes

Muere Motociclista y Menor Resulta Herida tras Accidentarse en Veracruz

El accidente se dio en la carretera Transístmica, cerca del entronque con la Carretera Costera del Golfo.

Hombre en motocicleta muere tras choque con camioneta de gas AcayucanJunto al hombre viajaba una adolescente que también resultó con lesiones. Foto: N+

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Accidente en la carretera Transístmica: un motociclista pierde la vida y una adolescente queda herida al chocar con una camioneta de gas.

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