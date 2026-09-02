Muere Motociclista y Menor Resulta Herida tras Accidentarse en Veracruz

Sobre la carretera Transístmica, a la entrada de Acayucan al sur de Veracruz, un hombre perdió la vida y una adolescente resultó lesionada tras un choque entre una motocicleta y una camioneta repartidora de gas LP.

El accidente se registró en el tramo ubicado cerca del entronque con la Carretera Costera del Golfo, frente a la colonia Miguel Alemán.

Presuntamente, el conductor iba acompañado de la joven e intentó realizar una vuelta para incorporarse hacia la Costera del Golfo, sin embargo, al realizar la maniobra se habría producido el impacto lateral contra la camioneta repartidora de gas.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Soconusco, Oluta y Acayucan, quienes arribaron para brindar atención a los lesionados; sin embargo, solo confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Víctor de 68 años, originario de Hidalgotitlán, quien falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

El conductor de la camioneta repartidora de gas quedó a disposición de las autoridades ministeriales.