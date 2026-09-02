Futbol

Cierre de Registros Liga MX 2026: Equipos Tienen Hasta Este Día para Hacer Fichajes

América, Tigres, Cruz Azul y Toluca son algunos de los equipos apuntan a tener actividad en lo que resta del mercado de fichajes de la Liga MX

Cierre de registros de la Liga MX 2026 cuándo es últimos día del mercado de fichajes en MéxicoBrian Rodríguez es uno de los protagonistas del mercado de fichajes de la Liga MX. Foto: Cuartoscuro

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