Cierre de Registros Liga MX 2026: Equipos Tienen Hasta Este Día para Hacer Fichajes

El mercado de fichajes ya concluyó en varias de la liga de Europa, pero aún quedan alguno días para que llegue el cierre de registros en la Liga MX 2026, por eso te compartimos cuándo termina el periodo de transferencias en México y qué movimientos pueden darse próximamente.

Uno de los fichajes de última hora más recientes que se dio fue la llegada de Carlos Álvarez al América, el futbolista español que viene al conjunto de Coapa procedente del Levante, de la LaLiga de España. Otra gran noticia para el futbol mexicano fue el primer gol de Armando 'La Hormiga' González, delantero que salió de las Chivas para jugar con el Olympiacos de Grecia en este mercado de transferencias.

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El mercado de fichajes de la Liga MX cierra el próximo viernes 11 de septiembre 2026. Eso quiere decir que los 18 equipos de México tienen hasta las 23:59 horas de ese día para dar de alta o baja a cualquier jugador que quieran.

En el momento en que llegue la medianoche del sábado 12 de septiembre, los clubes ya no van a poder realizar ningún movimiento referente al mercado de fichajes.

Aunque aún queda tiempo para el cierre de registros, la desventaja que tienen los equipos de la Liga MX es que la mayoría de mercados ya van a estar cerrados, tanto para llegadas como salidas, por lo que las opciones para realizar movimientos se van a reducir a negociar con clubes de Brasil, Portugal o Arabia Saudí, ligas que van a seguir abiertas para la compra o salida de futbolistas.

Una vez que cierre el mercado de fichajes de la Liga MX, la siguiente ventana de transferencias se abrirá hasta el mes de enero 2027.

De aquí al 11 de septiembre el América apunta a ser el equipo que registre más movimientos de jugadores, pues las Águilas esperan cerrar aún a uno o dos refuerzos más. Además, el interés por Brian Rodríguez se mantiene en ligas como la rusa.

Otro caso que sigue latente es la posible salida de Helinho del Toluca, futbolista brasileño que tiene sobre la mesa una oferta del CSKA de Moscú, aunque los Diablos Rojos no están del todo convencidos de dejar salir a uno de sus mejores jugadores en la Liga MX Apertura 2026.

AO