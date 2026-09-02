Transmisión Toluca vs León: Así Puedes Ver Gratis la Semifinal de Leagues Cup 2026

Entre los múltiples juegos que hay este día se llevan a cabo las semifinales de la Leagues Cup 2026 y y para resolver las dudas de a qué hora y en qué canal juega Toluca vs León, te compartimos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de hoy, correspondiente, pues en N+ te preparamos una alternativa a la TV Abierta para disfrutar del compromiso de forma online y sin costo.

América y Toluca son los grandes favoritos de cada semifinal de la Leagues Cup, pero enfrente tienen a un Monterrey y León que buscarán romper los pronósticos. Por eso en una nota ya te dejamos el link para ver la transmisión del partido de la Águilas en vivo gratis.

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La primera buena noticia es que ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 19:00 horas (7 de la noche, tiempo del centro de México) de este miércoles 2 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Shen Energy, recinto que se ubica en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos.

El Toluca vs León es importante para ambos equipos. Se trata del primer título en juego a nivel internacional. Los Panzas Verdes dejaron en el camino al Real Salt Lake en cuartos de final, mientras que los Diablos Rojos hicieron lo propio al vencer al Austin FC.

Si no tienes dónde ver Toluca vs León, debes saber que existe una opción diferente a la TV abierta en el que vas a poder disfrutar del juego gratis. Y lo mejor de todo es que lo tienes aquí en la página de N+ vía online.

La transmisión de la primer Semifinal de la Leagues Cup 2026 va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego Toluca vs León.

AO