Atlante vs León: Así Finalizó el Partido de Liga MX que se Retrasó por Tormenta Eléctrica

El duelo entre el Atlante y el León programado para esta noche en el Estadio Banorte tuvo que postergarse debido a las condiciones climáticas. Lo anterior lo dio a conocer la Liga MX a través de sus redes sociales.

Hay que señalar que el partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 debía iniciar a las 19:00 horas, sólo que las fuertes lluvias obligaron a recorrerlo. “La LIGA BBVA MX informa que, con base en la recomendación de Protección Civil, y salvaguardando la integridad de todos los presentes, el partido Atlante vs León, a disputarse esta noche en el Estadio Banorte, retrasará su inicio por tormenta eléctrica”.

La Liga BBVA también precisó que actualizará la hora de inicio una vez que haya condiciones propicias para el desarrollo del encuentro deportivo.

Una vez que se cuenta con el aval de Protección Civil, la Liga BBVA señaló que el partido iniciará a las 20:00 hrs. Luego de una hora de retraso, el encuentro entre Atlante y León por fin se puso en marcha. Los Potros de Hierro van por su segundo triunfo del torneo ante La Fiera, que pelea en la parte alta de la tabla.

Aunque se esperaba que el León devorara a los Potros, el partido fue más bien cerrado y con muchos forcejeos en la media cancha. El Atlante, bajo el mando del “Piojo” Herrera, es un equipo ordenado que apuesta a su solidez defensiva y los Panzas Verdes batallaron para llegar al área enemiga.

El primer tiempo tuvo pocas opciones de gol, uno que otro chispazo de talento y muchas patadas en zonas intrascendentes. Los Esmeraldas estuvieron más cerca de anotar, pero le faltó suerte o puntería en el área enemiga.

La segunda mitad parecía una copia del primer tiempo, con ambas escuadras enfrascadas en un duelo rocoso, ríspido, que no agradaba a los aficionados que se empaparon en el Estadio Banorte.

León buscaba entrar por los costados o con disparos de media distancia, mientras los azulgranas apostaban a la velocidad en los contragolpes.

En el minuto 78 se marcó una pena máxima a favor del León por una mano azulgrana en el área, durante un tiro de esquina. Marcación rigorista que afectó al Atlante cuando buscaba cerrar el duelo con empate.

Y en el 80’ el leonés José Alfonso Alvarado cobró de buena manera y engañó al arquero Óscar Jiménez para mandar el 1-0 a las redes y a la pizarra.

Cuando León cuidaba la ventaja, los Potros de Hierro respondieron con un señor golazo para el 1-1: Martín Sarrafiore le pegó desde fuera del área y mandó la pelota al ángulo superior. El tanto levantó de sus asientos a la afición azulgrana.

Luego del tanto de Sarrafiore ya no hubo más peligro en las áreas y el silbante decretó el final del partido. Atlante llegó a 6 unidades y León a 10 puntos. Un resultado justo para un duelo bastante parejo.

Luchamos hasta el final y seguimos sumando. #LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/NbAft77GUk — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 29, 2026

Con información de N+