Futbol

Atlante vs León: Así Finalizó el Partido de Liga MX que se Retrasó por Tormenta Eléctrica

Protección Civil recomendó a la Liga MX que se postergara el inicio del juego para salvaguardar integridad de aficionados y futbolistas

Llovió de manera insistente en el Estadio Banorte, sede del partido Atlante vs LeónLlovió de manera insistente en el Estadio Banorte, sede del partido Atlante vs León. Foto: Atlante FC
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