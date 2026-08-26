Transmisión América vs Columbus: Hora, Canal y Link para Ver el Partido En Vivo

Las Águilas de Guillermo Almada buscan asegurar su pase a semifinales en la Leagues Cup 2026 y si aún no sabes dónde ver el América vs Columbus Crew, te compartimos el horario y si la transmisión del juego pasa por un canal de TV Abierta en México, pues en N+ te traemos una opción para que disfrutes del partido hoy en vivo online gratis.

El juego del América de hoy es muy importante, pues uno de los objetivos del equipo de Coapa son ganar el torneo internacional. Los azulcremas gozan de un buen momento, son líderes del Torneo Apertura de la Liga MX 2026 y recientemente anunciaron el fichaje de Miguel Borja, delantero colombiano de 33 años de edad.

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El partido de América v Columbus se juega este miércoles 26 de agosto de 2026 a las 20:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California, Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio del juego en diferentes ciudades del territorio mexicano:

19:45 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

20:45 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

21:45 pm en Cancún, Quintana Roo.

Si no sabes dónde ver el América vs Columbus Crew gratis te tenemos buenas noticias. El juego de cuartos de final de la Leagues Cup pasa por Canal 5 en vivo, señal disponible por la TV Abierta en México. La transmisión también se va a poder mirar a través de TUDN, por la señal de paga.

Al tratarse de un día laboral, es probable que no tengas chance de ver el partido por TV abierta, por eso aquí te dejaremos el link del LiveBlog de N+. Ahí vas a poder seguir la transmisión minuto a minuto del juego en vivo online, los goles, el resumen y marcador final del América vs Columbus Crew.

AO