Seguridad

Confirman Fuga de Hidrocarburo en Ducto de Pemex en Gómez Palacio

La circulación se restringió en la zona por el riesgo que presentaba para los habitantes

La circulación se restringió en la zona por el riesgo que presentaba para los habitantesEl derrame de combustible se registró en la colonia Miguel de la Madrid. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El derrame de combustible se registró en la colonia Miguel de la Madrid

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+