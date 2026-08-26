Confirman Fuga de Hidrocarburo en Ducto de Pemex en Gómez Palacio

Esta noche se registró una fuga en un ducto de Pemex ubicado sobre la calle Hortensia, en la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, situación que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

El incidente se derivó de un reporte recibido por un derrame de combustible, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio, quienes acudieron al lugar para verificar la situación y prevenir cualquier riesgo para la población.

Al llegar las autoridades al sitio, confirmaron que se trataba de un derrame de hidrocarburo que representaba un riesgo para los habitantes de la zona, por lo que se procedió a mantener el área bajo vigilancia y restringir la circulación.

Personal de la DEFENSA y Pemex intervino el ducto para realizar las labores de mantenimiento correspondientes, mientras la zona permaneció bajo resguardo de autoridades federales.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente. Únicamente se realizó el cierre de la circulación en el sector mientras se llevan a cabo los trabajos de limpieza y reparación del ducto.