Accidentes

Conductor Destroza su Auto al Invadir Carril y Provocar Choque en Veracruz

El percance habría ocurrido cuando una de las unidades involucradas irrumpió la vía contraria mientras circulaba por este tramo carretero.

Conductor invade carril y provoca choque en la zona centro de VeracruzConductor invade carril y provoca choque en la zona centro de Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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En Córdoba, un vehículo invadió el carril contrario en el fraccionamiento Villas de San Isidro. Se reportan daños materiales cuantiosos. Autoridades investigan las causas del percance.

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