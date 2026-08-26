Conductor Destroza su Auto al Invadir Carril y Provocar Choque en Veracruz

Durante la noche se registró un choque sobre la carretera estatal Córdoba–Chocamán, a la altura de la entrada al fraccionamiento Villas de San Isidro en la ciudad de Córdoba, que dejó como saldo únicamente daños materiales de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance habría ocurrido cuando una de las unidades involucradas invadió el carril contrario mientras circulaba por este tramo carretero, provocando el impacto, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales.

Al lugar acudieron grupos de auxilio, así como autoridades municipales y estatales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las labores necesarias para atender la emergencia y prevenir otro accidente en la zona.

Las unidades permanecieron en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar con precisión los hechos y se deslindaron responsabilidades. La vialidad fue cerrada totalmente por más de una hora hasta que se movieron los vehículos involucrados.