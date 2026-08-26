IMSS Explica Qué Pasó en la Clínica 36, donde se Reportó Fuego en Almacén

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que se registró un conato de incendio en la Unidad de Medicina Familiar Número 36, debido al sobrecalentamiento de un refrigerador de insumos.

Señaló que no hubo personas lesionadas y que tampoco se registraron daños materiales de consideración como consecuencia del fuego.

Tras el incidente, "los protocolos de seguridad se activaron de inmediato y el fuego fue sofocado con rapidez", detalló.

Mientras se realizaban estas labores, derechohabientes y trabajadores permanecieron en el exterior de la unidad, en un punto considerado seguro.

Explicó que el accidente ocasionó afectaciones temporales en la atención de algunos servicios. Los daños del conato de incendio únicamente se registraron en un almacén, donde se quemaron plásticos y elementos de papelería.

Al sitio acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes llevaron a cabo labores de enfriamiento y retiraron escombros.

Una vez concluidas las labores correspondientes, el IMSS informó que las actividades de la clínica retomaron su funcionamiento habitual.

FBPT