Accidentes

IMSS Explica Qué Pasó en la Clínica 36, donde se Reportó Fuego en Almacén

El Instituto señaló que no hay personas lesionadas tras el incidente que obligó a mantener temporalmente a pacientes y trabajadores fuera de la unidad

Incendio en almacén de clínica 36 del IMSSSe registró un incendio en la Unidad de Medicina Familiar Número 36. Foto: N+
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