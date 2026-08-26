Camión de Carga Cae a Barranco y Deja a Conductor Sin Vida en Xicotepec, Puebla

Un camión tipo volteo terminó en una barranca de aproximadamente 80 metros de altura en el municipio de Xicotepec de Juárez en Puebla, dejando como saldo a una persona sin vida.

Testigos del accidente ocurrido sobre la carretera San Agustín Atlihuacán–Tepetzintla a la altura del kilómetro 4+100, dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 para poder auxiliar a un hombre que se encontraba al interior de la unidad.

Elementos de Cruz Roja utilizaron equipo especializado para liberar al joven, quien quedó atrapado entre los fierros, esto en apoyo de personal de Protección Civil, Policía Estatal y gente voluntaria que se encontraba en la zona-

Luego de varios minutos, el hombre identificado como Germán 'N' de 27 años de edad, logró ser extraído y posteriormente fue colocado en una ambulancia para recibir atención prehospitalaria.

Derivado a la gravedad de sus heridas, el joven perdió la vida antes de llegar al hospital de la región, por lo que el cuerpo de emergencias notificó el deceso a las autoridades competentes.

Se sabe que Germán 'N' era originario de Tenango de las Flores, una localidad situada en Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla.

Por otro lado, elementos estatales efectuaron el peritaje correspondiente y luego de labores complicadas, el camión tipo torton fue retirado del barranco mediante grúas, para posteriormente quedar bajo resguardo para la investigaciones pertinentes.

Hasta el momento no se han dado a conocer las posibles causas del accidente, sin embargo, los agentes viales exhortan a la población a extremar precauciones en temporada de lluvias y respetar los limites de velocidad para prevenir accidentes.

Por último, se sabe que el cuerpo de Germán 'N' será entregado a sus familiares para llevar acabo su sepultura, dejando en luto a sus familiares y amigos.

Con información de N+

MCS