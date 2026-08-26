Accidentes

Camión de Carga Cae a Barranco y Deja a Conductor Sin Vida en Xicotepec, Puebla

Cuerpos de emergencias utilizaron equipo especializado para atender el accidente ocurrido en la carretera San Agustín Atlihuacán–Tepetzintla.

Camión de carga cae a barranco en Xicotepec, Puebla.Muere conductor tras caer a barranco en Xicotepec. Foto: PC Puebla

Destacado

Un camión tipo torton cayó a un barranco de 80 metros de profundidad, dejando al conductor sin vida en la Sierra Norte de Puebla.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+