Internacional

Nuevo Sismo de Magnitud 5.1 Sacude a Colombia

El temblor de hoy es el más fuerte registrado en Colombia desde el terremoto del 10 de agosto, que dejó al menos 331 muertos

Daños por sismo en ColombiaEdificio dañado tras un terremoto en Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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Colombia vuelve a temblar: sismo de 5.1 en Santander. Sin víctimas reportadas, pero el recuerdo del reciente terremoto de 7.4 está presente. Mantente informado.

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