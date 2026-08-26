Nuevo Sismo de Magnitud 5.1 Sacude a Colombia

El sismo de magnitud 5.1 se sintió en el oeste y el centro de Colombia, a solo dos semanas del terremoto de 7.4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país, y que dejó al menos 331 personas fallecidas, 4,439 heridos y 240 desaparecidos.

El temblor ocurrió a las 11:45 horas (local) y tuvo como epicentro un punto en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor, el más fuerte en el país desde el terremoto del 10 de agosto.

El sismo de este miércoles se sintió principalmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca, los más cercanos al epicentro, y en Bogotá, donde las personas evacuaron los edificios.

El Gobierno de Colombia informó que "se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones".

En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5.4, pero luego actualizó la magnitud a 5.1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

Cabe destacar que la región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

Previamente, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3.1, a la 01:53 y las 3:56 horas (local).

Con información de N+ y EFE