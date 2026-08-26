El Precio del Kilo de Huevo Sube en México y Estas Son las Posibles Razones

México es el mayor consumidor de huevo en el mundo y cada año se presentan factores relacionados con las condiciones del mercado que pueden elevar el precio del producto y dificultar su adquisición.

El martes 25 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el costo del huevo subió 7.92% en la primera quincena de agosto, uno de los mayores incrementos para un periodo similar desde hace 20 años.

Sin embargo, hay variables que pueden explicar esa situación, porque en el pasado se han reportado alzas similares. Por ejemplo, a inicios de 2023 hubo un brote de gripe aviar en Estados Unidos, lo cual elevó los precios del huevo en el mercado mexicano; a mediados de 2024, se reportó un desabasto de grandes distribuidoras y encarecimiento de los alimentos balanceados para aves de postura.

A principios de agosto se advirtió de un aumento en el precio del kilo de huevo debido a que los productores necesitan compensar las pérdidas acumuladas tras el periodo de bajos costos registrado en mayo, cuando se reportó una sobreoferta del alimento.

María de Jesús De la Mora, académica de la Universidad de Guadalajara, explicó que el precio del "blanquillo" sube principalmente por dos factores: el aumento de los costos de producción y una posible reducción de la oferta. A estos se suman variaciones en la demanda y las condiciones climáticas.

En un artículo publicado en The Conversation, la especialista en Negocios Internacionales apuntó que los precios dependen de la región y la temporada del año.

Señaló que el aumento en los costos de la producción implica incrementos en costos del alimento para las gallinas, medicamentos, electricidad, agua y otros insumos para obtener el producto alimenticio.

También dijo que el consumo puede aumentar en determinadas épocas y registrar cambios en las preferencias de los consumidores. Y es que no son las mismas necesidades de alimentación en época de calor que cuando hace frío.

"La estacionalidad afecta en el ciclo de consumo, pues, fisiológicamente, en época de invierno la exigencia calórica y de proteínas es mayor que en verano", señaló en su reporte de 2023.

La especialista apuntó que, históricamente, la proteína del huevo es usada para suplementos alimenticios y es la base de las dietas de muchos que intentan cambiar sus hábitos al inicio de año.

Asimismo, indicó que las sequías y bajas temperaturas durante el año influyen en los costos de la pieza, pues ese factor impacta en la disponibilidad o precios del alimento para las gallinas. Señaló que las aves pueden producir menos huevos o hacerlo de manera menos eficiente cuando hace mucho frío.

El impacto es significativo y se genera un "efecto dominó". Si sube el precio del huevo, aumentan a su vez costos de productos que se elaboran con ese ingrediente, como los pasteles o los panes. Los consumidores, agregó, sustituyen el producto por otros más baratos.

"Los productos que se elaboran con huevos son reemplazados por opciones más baratas", indicó.

Y así, familias en condiciones de precariedad económica y alimentaria se ven forzadas a cambiar sus dietas, pues ya no se consumen proteínas esenciales. Según las autoridades, las familias con menores ingresos destinan más de la mitad de sus recursos a los alimentos.

Además, grupos como los niños y ancianos requieren del huevo como fuente principal de proteínas, advirtió De la Mora.

La Unión Nacional de Avicultores dijo este martes que cada mexicano consume 410 huevos en promedio al año, es decir, más de una pieza por día.

En su momento, De la Mora afirmó que, a menudo, los aumentos en el precio del huevo son temporales, por lo que esta vez se espera un reequilibrio en los próximos días.

Hasta el momento, no se ha alertado de un episodio extraordinario que pudiera alarmar a la población mexicana sobre la producción del alimento que forma parte de la canasta básica.

ASJ