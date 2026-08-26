Economía

El Precio del Kilo de Huevo Sube en México y Estas Son las Posibles Razones

La académica María de Jesús De la Mora explica que el impacto del aumento es significativo y se genera un "efecto dominó"

HuevoLa Unión Nacional de Avicultores dijo que cada mexicano consume 410 huevos en promedio al año. Foto: Cuartoscuro.

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