Altamira Tendrá Corte de Agua en Decenas de Colonias por Trabajos de Reparación

Decenas de colonias y fraccionamientos de Altamira tendrán afectaciones en el suministro de agua potable este miércoles 26 de agosto, debido a trabajos de reparación que realizará la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

De acuerdo con el organismo, los trabajos se llevarán a cabo sobre una línea de 24 pulgadas ubicada en la calle Plan de San Luis, en la colonia Independencia, por lo que será necesario suspender temporalmente la operación de una línea principal que abastece al sector Centro Norte.

Las labores comenzarán a las 8:00 de la mañana y tendrán una duración estimada de 10 horas. A este periodo deberá sumarse el tiempo necesario para que la red recupere su presión, por lo que el restablecimiento del servicio podría variar dependiendo de la ubicación de cada colonia.

Entre las zonas afectadas se encuentran los fraccionamientos El Edén, Unidos Avanzamos, Valle Real I y II, Jardín Real I y V, Los Obeliscos, Los Mangos y Villas del Sol 2, así como las colonias Venustiano Carranza y su ampliación, Francisco Villa y su ampliación, Industrial Guerrero, Magdaleno Aguilar y su ampliación, Alejandro Briones 1 y 2, El Álamo y las diferentes secciones de Felipe Carrillo Puerto.

También se contempla afectación en Melchor Ocampo y su ampliación, Monterrey, Santa Amalia, Los Pinos y su ampliación, 20 de Noviembre, Adolfo López Mateos y su ampliación, Altamira Secciones 3 y 4, Alameda I, César López de Lara, Dr. León F. Gual y sus sectores, El Nogal, El Pedregal, Emilio Portes Gil y sus ampliaciones, Encinos Norte, Enrique Cárdenas González Norte, Fidel Velázquez, Guadalupe Victoria e Independencia y su ampliación.

La suspensión también alcanzará a sectores como Juan de Villatoro, La Joya, La Unión, Las Blancas, Las Fuentes, Las Margaritas, Lázaro Cárdenas y su ampliación, Los Mangos, Los Presidentes en sus diferentes sectores, Luis Donaldo Colosio, Martín A. Martínez, Primavera Norte, Revolución Obrera, Tampiquito, Valle Verde, Villerías y Ramiro Peña, conocida como Electricistas.

Asimismo, se reportan afectaciones en Los Laureles, Santo Domingo, Los Encinos, El Repecho, así como en los ejidos Santa Amalia, Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón, además de la colonia ampliación Medrano.

La Comapa Altamira recomendó a la población tomar previsiones y almacenar con anticipación agua suficiente para cubrir sus actividades esenciales mientras concluyen los trabajos y se normaliza el suministro.