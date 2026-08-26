Sociedad

Altamira Tendrá Corte de Agua en Decenas de Colonias por Trabajos de Reparación

La Comapa pidió a los usuarios tomar previsiones y almacenar agua para sus actividades esenciales

Altamira Tendrá Corte de Agua en Decenas de Colonias por Trabajos de ReparaciónAltamira Tendrá Corte de Agua en Decenas de Colonias por Trabajos de Reparación. Foto: N+

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Este miércoles habrá corte de agua en decenas de colonias por reparaciones. Comapa recomienda almacenar agua para actividades esenciales.

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