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Trump Cree que el Líder Iraní Mojtaba Jamenei Sigue Vivo

El Ayatola Mojtaba Jamenei no ha sido visto en público desde que asumió el cargo en febrero pasado, lo que genera especulaciones

Donald Trump, presidente de EUA, durante mensaje en la Casa BlancaDonald Trump, presidente de EUA, durante mensaje en la Casa Blanca. Foto: Reuters | Archivo

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Donald Trump afirma que el líder iraní Mojtaba Jamenei sigue vivo pero gravemente herido. No ha sido visto en público desde que asumió el cargo. ¿Qué significa esto para Irán?

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