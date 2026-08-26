Trump Cree que el Líder Iraní Mojtaba Jamenei Sigue Vivo

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, dijo que cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no está muerto y que solo resultó gravemente herido.

En una entrevista con el locutor de radio conservador Glenn Beck, el mandatario estadounidense aseguró que Jamenei "resultó gravemente herido. El lado izquierdo de su cuerpo, el brazo, la pierna, todo. Resultó gravemente herido. Pero no creo que esté muerto".

Cabe destacar que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, no ha sido visto en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre en febrero.

En otro asunto, los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este miércoles que pactaron con Omán repartirse los beneficios de las tasas por navegar en el estrecho de Ormuz.

"Durante las negociaciones con Omán, se alcanzaron algunos acuerdos sobre qué parte corresponde a cada país de las aguas del estrecho y sobre qué parte de los ingresos corresponde a Irán y a Omán", afirmó el portavoz de los Guardianes, Hosein Mohebi.

El vocero acusó a Estados Unidos de "obstaculizar" las labores para llegar a un acuerdo en las negociaciones entre Irán y Omán, los dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz.

Los esfuerzos para poner fin de forma definitiva a la guerra entre Irán y Estados Unidos están estancados y un punto clave de discordia es la exigencia de Teherán de cobrar a los buques por el paso por el estrecho de Ormuz, una exigencia rechazada de plano por Washington.

Irán y Omán llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación por esta vía marítima, y Teherán afirma que "se han acordado" las coordenadas geográficas de una ruta prevista por ambos países.

Con información de N+ y AFP.