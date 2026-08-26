Príncipe Harry y Meghan Markle Ya Están en Reino Unido

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, y sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, se quedarán un tiempo en Reino Unido, luego de seis años de la ruptura familiar, caso conocido como "Megxit".

La pareja se apartó de la Casa Real a principios de 2020 para ser financieramente independientes y se mudó a California, en Estados Unidos. Años después, criticaron a la realeza británica por el supuesto maltrato que recibió Meghan Markle.

En Estados Unidos, los duques de Sussex generaron polémica hasta el punto de que concedieron una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, en la que revelaron que un miembro de la familia real, cuyo nombre no se dio a conocer, había hecho un comentario racista sobre el tono de piel que tendría su hijo Archie antes de que naciera, en 2019.

Meghan también reveló que Kate Middleton, princesa de Gales, la hizo llorar durante una prueba del vestido de las damas de honor antes de la boda de los duques, en 2018, y que la monarquía no rectificó la información que afirmaba que había sido al revés.

Los duques de Sussex siguieron con las acusaciones contra la monarquía en un documental y en el libro En la sombra, la exitosa autobiografía del duque que se publicó después de la muerte de la reina Isabel II, en 2022.

Además, Harry aseguró que su hermano, el príncipe Guillermo, lo agredió físicamente y lo tiró al suelo, haciéndolo caer sobre un comedero para perros, durante una discusión motivada por su relación con Meghan. También arremetió contra la reputación de la reina Camila, calificándola de "peligrosa" por su disposición a forjar vínculos con la prensa británica.

En julio, Harry y Meghan visitaron en privado al rey Carlos III en su residencia de campo de Highgrove, en el condado de Gloucestershire. La pareja también estuvo en la mansión del conde de Spencer, tío materno del príncipe, en el centro de Inglaterra, donde fue enterrada su madre, Diana de Gales.

La semana pasada, medios británicos y estadounidenses revelaron la decisión de los duques de regresar al Reino Unido, donde sus hijos fueron inscritos en un colegio.

El príncipe Harry ha tenido varios desencuentros con la prensa británica y algunos problemas han llegado a los tribunales, sin que haya salido victorioso. Esta semana, el duque y otros seis demandantes perdieron un juicio contra el diario británico Daily Mail, luego de que acusaron a la editora Associated Newspapers Limited por presunto espionaje telefónico.

Con información de EFE.

RMT