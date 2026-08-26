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Príncipe Harry y Meghan Markle Ya Están en Reino Unido

El hijo del rey Carlos III y su familia aterrizaron este miércoles en un avión privado en el aeropuerto de Birmingham, en Inglaterra

Meghan Markle y Príncipe HarryMeghan Markle y Príncipe Harry. Foto: Reuters | Archivo

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¡Los duques de Sussex han vuelto al Reino Unido! Harry y Meghan aterrizan en Birmingham tras años de polémica y revelaciones sobre la familia real.

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