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Video Muestra Momento en que Río se Desborda en Nepal e Inunda Ciudad

Más de 20 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas por la anegación, en Nepal

Lodo cubre un inmueble por la inundación en NepalLodo cubre un inmueble por la inundación en Nepal. Foto: Reuters

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Impactante desbordamiento del río Bhote Koshi en Nepal deja decenas de muertos y cientos de desaparecidos. Las autoridades declaran zona de desastre y se intensifican los esfuerzos de rescate. Descubre más sobre esta tragedia.

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