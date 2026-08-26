Video Muestra Momento en que Río se Desborda en Nepal e Inunda Ciudad

En redes sociales circularon videos del momento en que se desbordó el río Bhote Koshi y se inundó una zona del distrito de Rasuwa, en Nepal, por donde transitaban cientos de peregrinos que se dirigían al Tíbet, para participar en el Kailash Mansarovar Yatra.

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por la peregrinación hindú. Alcanzó varias localidades y ocasionó daños en carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet, en China.

Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Tíbet, durante una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

Autoridades reportaron que se perdió contacto con al menos 390 peregrinos, en su mayoría de origen indio, y señalaron que temen que la cifra de fallecidos aumente.

La masa de agua llegó a las 09:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Rajaram Basnet, portavoz del Ejército de Nepal, informó a la agencia de noticias EFE que al menos 29 personas fueron rescatadas.