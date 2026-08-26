Internacional

Así Fue Rescate en Nepal Luego de Inundación por Desbordamiento de Río

Seis helicópteros del Ejército y otros ocho de empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda de personas

Desbordamiento de río en NepalDesbordamiento de río en Nepal. Foto: EFE

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El río Bhote Koshi desbordado en Nepal deja 16 muertos. El Ejército rescata a 29 personas. India se solidariza. ¿Cómo avanza el rescate?

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