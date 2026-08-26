Así Fue Rescate en Nepal Luego de Inundación por Desbordamiento de Río

El desbordamiento del río Bhote Koshi en Nepal afectó varias localidades, así como carreteras e infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet, China. Se reportan al menos 20 muertos, aunque la cifra podría aumentar en las próximas horas.
Ante la catástrofe, el Ejército de Nepal inició con el rescate vía aérea de personas atrapadas. En un video se muestra como los militares ayudan a personas que están cubiertas de lodo, luego los suben al helicóptero donde les dan asistencia.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, Rajaram Basnet, declaró que al menos 29 personas han sido puestas a salvo tras el desbordamiento del río.
Basnet detalló que seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate.
“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, afirmó.
En tanto, Narendra Modi, primer ministro de India, externó sus condolencias y sus muestras de solidaridad a su homólogo de Nepal, Balendra Shah, así como al pueblo nepalí.
“La India está preparada para proporcionar a Nepal toda la asistencia humanitaria posible. Nuestros equipos están coordinando de cerca los esfuerzos de rescate y socorro”, indicó a través de su cuenta de X.
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग कुराकानी गरेँ र नेपालमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना व्यक्त गरेँ। यस कठिन समयमा भारतका जनता नेपालका आफ्ना दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग ऐक्यबद्ध भई साथै उभिएका छन्।
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