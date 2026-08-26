Internacional

Detienen a Hombre que Aterrorizó a Varios con Máscara de 'Chucky' en Filadelfia

El sujeto llevaba varios días con actos intimidatorios y, supuestamente, quería hacerse viral en redes sociales

ChuckyEl imputado vivía en Nevada al menos desde febrero pasado. Foto: X | @USMS_Philly.

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