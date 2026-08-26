Detienen a Hombre que Aterrorizó a Varios con Máscara de 'Chucky' en Filadelfia

Zymire Hughes, un joven estadounidense que aterrorizó a varias personas portando una máscara de "Chucky" en Filadelfia, fue detenido en Las Vegas y acusado de varios cargos.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lanzó un ultimátum al sujeto de 22 años la semana pasada y le instó a entregarse pacíficamente, debido a que se emitió una orden de arresto en su contra por agresión agravada. Sin embargo, el sospechoso huyó y finalmente fue localizado en Nevada este martes.

Hughes desató el pánico entre los residente de Filadelfia al menos desde el 12 de agosto, según informes oficiales. El hombre se ponía una máscara de halloween, una sudadera negra e interceptaba a la gente que caminaba en las calles durante las madrugadas.

Una de sus víctimas fue abordada cuando corría y le preguntó: "¿Estás lista para morir?". El caso ocurrió la semana pasada a las 5:01 horas y fue registrado por una cámara de seguridad, según difundió ABC News.

"La policía informó que la mujer huyó gritando pidiendo ayuda y se lesionó gravemente la pierna al intentar escapar", indicó la cadena estadounidense.

Sin embargo, Hughes ya llevaba varios días con esos actos intimidatorios. Supuestamente, quería hacerse viral en redes sociales.

La madrugada del 15 de agosto, por ejemplo, se encontró con 16 personas y las asustó. Uno de esos eventos fue a las 5:35 horas en la estación del tren suburbano de SEPTA, donde los vigilantes le pidieron que se quitara la máscara, pero luego se la puso para ocultar su identidad. Esa madrugada subió a un autobús y fue a un departamento, portando la misma másacara. Una víctima entrevistada por ABC aseguró que pateó a Hughes.

"La policía indicó que Hughes se acercó a las víctimas usando lo que las autoridades describieron como una 'máscara de Halloween distintiva al estilo del muñeco Chucky'", reportó ABC.

El 20 de agosto, se supo quién era el implicado y se informó que huyó de Pensilvania un día antes.

"Zymire Hughes ha aterrorizado a ciudadanos inocentes y ha perturbado la paz en Filadelfia. Se ha emitido una orden de arresto por agresión agravada", publicó el Servicio de Alguaciles con sede en Filadelfia.

Además, la autoridad difundió que el sospechoso tenía vínculos laborales en California y Nevada. Intentó despistar a las autoridades volando primero desde el aeropuerto Trenton-Mercer a Orlando, Florida, y de ahí a la "ciudad del pecado".

Finalmente fue detenido a las 20:00 horas, tiempo local, en un departamento al sureste de Las Vegas. Se le recluyó en el Centro de Detención del Condado de Clark, a la espera de ser extraditado a Pensilvania. Está acusado de cargos como amenazas terroristas, acoso, agresión simple e intimidación.

El imputado vivía en Nevada al menos desde febrero pasado. Se alojó con su novia, pero luego se mudó, cuando se enteró de que su fotografía había sido difundida en los medios, de acuerdo con las autoridades.

ASJ