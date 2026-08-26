Cambio climático

Desbordamiento de Arroyo por Lluvias en Coyuca de Benítez Deja Severas Afectaciones

El arroyo que nace en la Sierra Madre del Sur desbordó, inundando viviendas y arrasando con cultivos y ganado en la comunidad de Yetla, en la Costa Grande de Guerrero

Afectaciones por desbordamiento de arroyo en Yetla, en Coyuca de Benítez, en Guerrero.Afectaciones por desbordamiento de arroyo en Yetla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+