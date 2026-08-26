Desbordamiento de Arroyo por Lluvias en Coyuca de Benítez Deja Severas Afectaciones

En cuestión de minutos el arroyo que nace en la Sierra Madre del Sur desbordó por las intensas lluvias, inundando decenas de viviendas y arrasando con cultivos y ganado en la comunidad de Yetla, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero.

Jacobo vive junto al arroyo y recuerda que en segundos casi lo perdió todo.

"Fue una tromba de agua que cayó, no nos dio chance de sacar cosas personales, casi poco, todo fue pérdida total, en la cocina, aquí estaban tirados los refrigeradores, el agua llegó a un metro 50, nos echó a perder todo, despensa, todo lo que tenemos aquí", indicó.

Así como Jacobo unas 50 familias más perdieron muebles, colchones y electrodomésticos.

Como María Elena, vecina afectada quien señaló:

"Ya rebasó pues el muro y todo ese oleaje toda esa agua se metió aquí, como no tengo salida para que salga el agua, si le abro es lo mismo se me mete el agua para acá adentro"

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias Arrasan con Cultivos y Animales en Coyuca de Benítez, Guerrero

Por su parte José Sánchez Ortiz, comisario de Yetla aseguró:

"Ahorita con la tromba de agua que sucedió ayer se metió a varias casas, se desbordó el arroyo, se salió hacía las calles, se llenaron varias casas de agua, lodo, gente que perdió todo"

Campesinos perdieron cultivos y varios animales fueron arrastrados por la corriente.

La señora María del Carmen Abad tiene una parcela en las afueras del pueblo y su cultivo de limón quedó cubierto de lodo.

"Ahí están los palos, los troncones que tiene, necesito desazolvar todo esto, estos troncones, los palos me los golpeó allá todo esto se metió el agua", indicó.

La fuerza del agua también se llevó la tubería del sistema de agua potable, dejando sin servicio a los más de 2 mil habitantes de Yetla.

Delfino Mandujano Jaramillo, director de Agua Potable de Yetla, precisó:

"Ahorita no hay agua potable, llevándose un tramo, dos tramos de muro ya se va la tubería con todo y muro, de hecho, aquí este tramo de muro grande que lo agarra así longitudinal se lo llevó, aquellos que están transversal más fácil se los lleva, y ahorita para reparar este daño va a estar muy difícil"

Los trabajos de limpieza continúan en la zona y las familias tratan de recuperar algo de lo perdido, pero ahora deben extremar precauciones ante el pronóstico de más lluvias para las próximas horas.

Con información de Isaac Flores.

LECQ