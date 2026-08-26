Reporte de Accidentes y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este miércoles, la autopista México-Querétaro presentó distintos accidentes, afectaciones y problemas viales, informó tanto la Guardia Nacional como Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

En las primeras horas de este día, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones y problemas viales:

A la 1:17 horas, en el km 72, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tractocamiones).

A las 3:29 horas, el choque en el km 72 seguía generando problemas a pesar del arribo de los equipos de emergencia.

Alrededor de la una de la mañana, un incidente en el km 79, dirección a Querétaro, fue resuelto y Capufe informó a las personas usuarias de la vía que el tramo operaba con normalidad.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 79, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) August 26, 2026

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+