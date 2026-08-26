Accidentes

Reporte de Accidentes y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro

Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunas afectaciones a la vialidad que fueron atendidas por la Guardia Nacional

Afectaciones viales por tráileres del kilómetro 119 al 107 de la México-QuerétaroAfectaciones viales por tráileres del kilómetro 119 al 107 de la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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